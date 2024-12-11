Arda Güler planı ortaya çıktı! Dev kulüp peşinde: Ailesiyle görüştüler iddiası

11 Aralık 2024 11:31 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:31

Real Madrid'de istediği süreleri bulamadığı için çok konuşulan Arda Güler sürpriz transfer iddialarıyla gündeme geliyor. Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımda kalacağını söyledi ancak Alman devi sene sonu için nabız yoklayacak. Dev bir kulübün transfer için milli oyuncunun ailesiyle görüştüğü öne sürüldü.

Carlo Ancelotti, Arda için son kararını açıkladı! 'İsterse 40 yaşında olsun'

Carlo Ancelotti, Arda için son kararını açıkladı! 'İsterse 40 yaşında olsun'

Real Madrid​ teknik direktörü Carlo Ancelotti​, "Arda Güler​ ve Endrick takımda kalacak." diye açıklama yaparken hiçbir futbolcusuna önyargı ile yaklaşmadığını söyledi. Real Madrid, milli futbolcunun ara transfer​ döneminde takımdan ayrılmasına kapıları kapattı ancak sezon sonu yeni ihtimaller ortaya çıktı.

BAYER LEVERKUSEN​ ARDA GÜLER İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Genç yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'un aktardığı habere göre Bayer Leverkusen, Arda Güler'in peşinde. Haberde Leverkusen'in Arda Güler ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği belirtildi.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜLER

Sezon sonunda Arda Güler ayrılmak isterse Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi. Yine haberde Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ancak Real Madrid ile temasa geçmediği aktarıldı.

Bu sezon 18 maça çıkıp 578 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.