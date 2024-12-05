Arda Güler krizi! Real Madrid taraftarı isyan bayrağını açtı

05 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:32

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid taraftarı maçın ardından Arda Güler'in oyuna geç girmesi sebebiyle Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao​, Real Madrid’i evinde 2-1 yendi. San Mames Barria'da oynanan maçta Athletic Bilbao’ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alejandro Berenguer ve 80. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti. Real Madrid​'in tek golü ise 78. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 68. dakikasında Kylian Mbappe, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı. ARDA GÜLER KRİZİ Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 88. dakikada Lucas Vazquez'in yerine oyuna girdi. Bu sonuçların ardından Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde kaldı. CARLO ANCELOTTİ'YE TEPKİ YAĞDI Endrick ile oyuna dahil olan milli oyuncu Arda Güler’e sosyal medyada destek mesajları yağdı. İspanyol taraftlar, Arda Güler'in oyuna bu kadar geç girmesinden dolayı Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. Arda Güler’in oyuna geç girmesini ‘büyük hata’ olarak değerlendiren taraftarlar Carlo Ancelotti'ye adeta ateş püskürdü. İlgili Haberler Ancelotti'den Arda Güler yorumu! 'Kalitesi var ama...' Arda Güler için şok iddia! Gideceği takımı duyurdular