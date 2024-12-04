Arda Güler için şok iddia! Gideceği takımı duyurdular

04 Aralık 2024 10:02 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:16

Real Madrid'de bu sezon az forma şansı bulan Arda Güler'in, Carlo Ancelotti'nin tercihlerinden rahatsız olduğu ifade edildi. İspanyol basını genç yıldızın Real Madrid Başkanı Perez'in kapısını çalıp konuştuğunu ve gitmek istediğini iddia etti. Arda Güler'in şimdiden tercih edeceği takımı duyurdular.

Ancelotti'den Arda Güler yorumu! 'Kalitesi var ama...'

Ancelotti'den Arda Güler yorumu! 'Kalitesi var ama...'

İspanya La Liga​ devi Real Madrid​'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler​, iddialara göre az süre almaktan rahatsız. İspanya’da gündem olan genç oyuncu Carlo Ancelotti​'nin ilk tercihleri arasında yer almıyor. Forma şansı bulduğu maçlarda etkili performans sergileyen Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya'da yayın yapan bir spor dergisi, Arda Güler'in Florentino Perez​ ile görüşerek kararını bildirdiğini aktardı.

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

Habere göre Arda Güler, Perez'e devre arasında daha çok forma giyebileceği bir kulübe kiralanmak istediğini iletti. Milli yıldız, kendisi için yapılan tekliflerin değerlendirilmesini talep etti.

İLK TERCİH LA LIGA

19 yaşındaki oyuncu, ilk tercihinin bir LaLiga takımına kiralanmak olduğu ifade etti. Don Balon’ın iddiasına göre Arda Güler için en iyi ihtimalin Real Sociedad olduğu da vurgulandı.

Arda, bu sezon eflatun-beyazlı formayı 15 resmi maçta yalnızca 484 dakika terletti. Milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 1 kez asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in 45 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.