Arda Güler için pusudalar! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray peşine düştü

22 Kasım 2024 10:18 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:30

A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, Real Madrid'de geçtiğimiz sezon iyi performans sergilemesine rağmen bu sezon yeterince forma şansı bulamıyor. Genç yıldızın adı birçok kulüple anılmaya başlandı. İtalyan medyası Galatasaray ve Fenerbahçe detayını verdi.

Arsenal'den Arda Güler için 'Odegaard' planı! Bir verip üç alacaklar

Arsenal'den Arda Güler için 'Odegaard' planı! Bir verip üç alacaklar

Real Madrid’de istediği süreyi alamayan Arda Güler​, Avrupa’da en çok konuşulan genç futbolcular arasına girdi. Carlo Ancelotti​'nin ısrarla forma vermediği milli yıldızın ismi birçok kulüple anılmaya başlandı. Arda Güler'i oynatmamasından dolayı Carlo Ancelotti'yi eleştiren İspanyol taraftarlar da tecrübeli teknik adamı ikna edemedi. Arda'yı oynatmamakta kararlı olan Ancelotti, iddialara göre milli futbolcumuzun sabrını taşırdı.

ARSENAL​ İLGİLENİYOR

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in Arda Güler için nabız yoklayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun genç yetenek hakkındaki sözlerinin transferde etkili olabileceği değerlendiriliyor. Arsenal’in Arda Güler için kiralama formülünü devreye sokacağı belirtiliyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARDA GÜLER İÇİN PUSUDA

Arsenal’in yanı sıra bu hafta içi Napoli’nin de transferde ismi geçti. İtalyan devi Napoli’nin Arda’yı transfer listesinde tuttuğu belirtildi.

İtalyan basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. İtalyan medyasında çıkan haberde; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Arda Güler'i yarım sezon kiralayabilmek için pusuda beklediği yazıldı.

Daha önce Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun genç yıldızı devre arasında transfer etmek istediği yazılmıştı.