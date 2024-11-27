Arda Güler oynayacak mı? Liverpool - Real Madrid maçı kamp kadrosu bekleniyor

27 Kasım 2024 15:45 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:47

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanırken bir tanesi de Liverpool - Real Madrid maçı oldu. Futbol camiasında ses getiren transferlerden biri olan Arda Güler'in Real Madrid maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi.

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Liverpool​ ile bu akşam Real Madrid​ karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi​'nde yarış sürerken Arda Güler​'in bu akşam maçta oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından araştırıldı.

Liverpool - Real Madrid maçının kamp kadro ve muhtemel 11'i de gündeme geldi.

ARDA GÜLER LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç transfer Güler, Leganes maçında ilk 11 olarak başlamıştı. Performansı ile beğeni toplayan oyuncu 75 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Rodrygo, Vinicius Junior, Tchouameni, Carvajal sakat olurken Güler'in bu akşam forma giymesi bekleniyor.

ARDA GÜLER BU AKŞAM REAL MADRİD MAÇINDA İLK 11'DE VAR MI?

İspanyol basını olan Marca'da yer alan habere göre Güler'in son karşılaşmadaki performansı beğeni topladı. Haberde "10 aylık aranın ardından olgunlaşan Arda Güler, Ancelotti'nin fikrini değiştirdi. Real Madrid yönetimi da bu doğrultuda flaş bir karar aldı" ifadeleri yer aldı.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Canlı olarak izlemek isteyenler ise tabii ekranlarında izleyebilecek.