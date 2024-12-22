Arda Güler Real Madrid-Sevilla maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 14:45 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:33

La Liga 18. hafta maçları kapsamında bugün oynanacak olan Real Madrid-Sevilla karşılaşmasında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Karşılaşmada Arda Güler'in yedeklerden oyuna girmesi bekleniyor. Real Madrid-Sevilla maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

La Liga kapsamında bugün (22 Aralık Pazar 2024) Real Madrid kendi evinde Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ARDA GÜLER REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Arda Güler'in Real Madrid-Sevilla maçında oyuna yedeklerden dahil olması bekleniyor. Milli futbolcu bu sezon eflatun-beyazlılar ile toplam 19 karşılaşmada toplam 657 dakika görev aldı. 1 gol, 3 asist yapan Arda Güler sadece bir sarı kart gördü. REAL MADRİD-SEVİLLA MUHTEMEL 11'LERİ Eflatun-beyazlıların Sevilla karşılaşmasındaki ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor: Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Brahim; Mbappe Sevilla: Fernandez; Montiel, Bade, Gudelj, Salas; Bueno, Agoume, Saul; Navas, Romero, Lukebakio REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? La Liga'nın 18. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Sevilla maçı bugün saat 18.15'te başlayacak. Santiago Barnabeu'da oynanacak olan karşılaşma EXXEN, S Spor, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. İlgili Haberler Ballon d'Or'u alamamıştı! Yılın futbolcusu Real Madrid'den seçildi Arda Güler için Real Madrid'e teklif var! İspanyollar detayları yazdı