Arda Güler Valladolid-Real Madrid maçında oynayacak mı? Karşılaşmanın maç kadrosu gündem oldu

24 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:40

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid 25 Ocak 2025 Cumartesi günü La Liga'nın 21. haftası kapsamında Valladolid deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesinde İspanya'da bütün gözler Arda Güler'e çevrildi. İspanyol basını Arda Güler'in az süre almasından dolayı teknik direktör Carlo Ancelotti'yi eleştirdi. Valladolid-Real Madrid maçında Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Karşılaşmada milli futbolcunun yedeklerden oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

La Liga​'da 46 maçta birinci sırada yer alan Real Madrid​ bu hafta 15 puanla ligin sonuncusu olan Vallodolid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Birinci ve sonuncunun karşı karşıya geleceği karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ARDA GÜLER​ VALLADOLİD-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti​'nin Arda Güler'i Vallodolid-Real Madrid maçında yedeklerden oyuna dahil etmesi bekleniyor. Milli futbolcu sezonun ikinci yarısında birinci yarıya göre daha çok süre almaya başladı.

Kupa karşılaşmaları haricinde yedeklerden oyuna dahil olan Arda Güler gösterdiği performans ile taraftarın ve dünya basının ilgisini çekmeye devam ediyor.

İspanyol spor gazetesi Marca'da, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynana Real Madrid-Salzburg maçına da yedeklerden dahil olan milli futbolcu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Arda Güler yarım saat oynadı ve klasını gösterdi. Ne zaman oyuna girse Santiago Bernabeu'da büyük bir coşku yaşanıyor, çünkü az oynuyor. Onun kalitesinde çok az oyuncu var ve Salzburg karşısında sahada kaldığı kısa sürede bir resital verdi. Madrid'in sahip olduğu orta saha ile onu ilk 11'de görmek zor ama çocuğun sahip olduğundan daha fazla süreyi hak ettiğine şüphe yok. Güler için daha fazla dakika, lütfen."

VALLADOLİD-REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Valladolid'de maç öncesinde sadece sol kanat oyuncusu Raul Moro'nun sakatlığı bulunuyor.

Real Madrid'de, ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Daniel Carvajal ve Eder Militao'nun haricinde sadece Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Vallodolid: Hein; Perez, Ozkacar, J Sanchez, Rosa; Perez, Ndiaye, Martin; Tuhami, Andre, Amallah

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim

VALLADOLİD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vallodolid-Real Madrid karşılaşması 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 23.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Real Madrid 3 puanı alarak liderliğini korumayı planlıyor. Vallodolid ise lige tutunmak ve küme düşme hattından çıkmak için sahada olacak.

VALLADOLİD-REAL MADRD MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 21. haftası kapsamında Jose Zorrila Stadyumu'nda oynanacak olan Valladolid-Real Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.