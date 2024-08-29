Arda Güler'in bugün oynanacak Las Palmas Real Madrid karşılaşmasında ilk 11'de olması bekleniyor

29 Ağustos 2024 12:14 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:34

Real Madrid'de Jude Bellingham'ın sakatlığının ardından Vallodolid maçının ilk 11'inde teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'i tercih etmişti.

Vatandaşlar tarafından Las Palmas-Real Madrid mücadelesinde de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

LAS PALMAS-REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Las Palmas ve Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşmada Jude Bellingham'ın sakatlığı devam ettiği için milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti geçtiğimiz hafta oynanan Vallodolid karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Arda mı yoksa Brahim'le mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda'yla başlamanın ona daha iyi geleceğini düşündüm. İyi bir maç çıkardı" ifadelerini kullanmıştı.

LAS PALMAS-REAL MADRİD KADROSU BELLİ OLDU MU, MUHTEMEL 11'LERİ?

Las Palmas deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'in muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr., Mbappe

LAS PALMAS-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın üçüncü haftasında oynanacak olan Las Palmas-Real Madrid karşılaşması bugün (29 Ağustos) Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak.

Karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.