Arda Güler 11'de başladı! Real Madrid 3 puanı aldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 19:58 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:04
İspanya devi Real Madrid evinde Real Valladolid'i konuk etti. Milli futbolcumuz Arda Güler'in 11'de başladığı maçta ev sahibi takım 3-0 galip gelerek 3 puanı aldı.
Real Madrid, LaLiga maçında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da etkin oyun oynayan Real Madrid aradığı golü 50. dakikada Valverde'nin ayağından bularak maçta 1-0 öne geçti.
88. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Brahim Diaz skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
90+6. dakikada ise genç yıldız adayı Endrick'in kaydettiği gol maçın skorunu belirleyen gol oldu.
Real Madrid 3 puanı alan taraf oldu.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI
Temsilcimiz Arda Güler maça 11'de başladı. 1 sarı kart gören Arda, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bırakarak oyundan çıktı.
Kaynak: tgrthaber.com