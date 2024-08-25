Trabzonspor-St. Gallen maçının biletleri satışa çıkıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 18:31 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:32
Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Traboznspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında evinde İsviçre takımı St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Karadeniz temsilcisi kulübün yaptığı açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, maçın biletlerinin 350 ile 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı kaydedildi.
İlk maç 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.
Kaynak: tgrthaber.com