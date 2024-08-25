Chelsea farka koştu! Wolverhampton'u 6-2 mağlup etti!

25 Ağustos 2024 18:44 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:38

Okan Buruk 'Azerbaycanlı' hakem istemişti! Young Boys maçının hakemi belli oldu

Okan Buruk 'Azerbaycanlı' hakem istemişti! Young Boys maçının hakemi belli oldu

Chelsea deplasmanda Wolverhampton'u 6-2'lik skorla devirmeyi başardı.

Premier Lig maçında mavililer Madueke ve Palmer'ın sayesinde farka koştu. Madueke karşılaşmada 3 gol atarken Palmer ise 1 gol 3 asist ile yıldızlaştı.

Chelsea karşılaşmanın ilk yarısını 2-2 beraberlikle kapatırken ikinci yarıda Plamer'ın 3 asistine Madueke 3 golle eşlik edince skor bir anda 5-2'ye geldi. Yeni transfer Felix ise attığı golle siftah yaparken maçın kapanış skorunu tayin etmiş oldu.

İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Chelsea gelecek hafta evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.