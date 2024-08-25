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Jose Mourinho takımdan 5 futbolcunun biletini kesti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:12
Jose Mourinho takımdan 5 futbolcunun biletini kesti!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından 5 kişinin daha biletini kesti.

Yeni sezonun kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Miguel Crespo ile vedalaşan ve geçtiğimiz gün Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz kulübü Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:

  • Miha Zajc
  • Emre Mor
  • Luan Peres
  • Ryan Kent
  • Rade Krunic

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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