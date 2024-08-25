Jose Mourinho takımdan 5 futbolcunun biletini kesti!

25 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:12

Chelsea farka koştu! Wolverhampton'u 6-2 mağlup etti!

Chelsea farka koştu! Wolverhampton'u 6-2 mağlup etti!

Yeni sezonun kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Miguel Crespo ile vedalaşan ve geçtiğimiz gün Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz kulübü Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle: