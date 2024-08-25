Trabzonspor ST. Gallen maçının biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak
UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Trabzonspor ile St. Gallen rövanş maçında 29 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda St. Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de karşı karşıya gelmişti.
0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.
Trabzonspor'un rövanş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise kulüp tarafından açıklandı.
Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un UEFA maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.
TRABZONSPOR-ST GALLEN MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Trabzonspor tarafından açıklanan bilgilere göre St. Gallen maçının biletleri 26 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de satışa çıkacak.
TRABZONSPOR UEFA MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR?
Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre karşılaşmanın biletleri 350 TL ile 4.500 TL arasında olacak.
Kategori bazlı biletlerin fiyatı ise şöyle:
- Kategori: VIP Platinum - B: 4.500 TL
- Kategori: VIP Platinum - A/C: 4.000 TL
- Kategori: VIP Gold: 3.000 TL
- Kategori: VIP Silver: 2.500 TL
- Kategori: Batı: 1.000 TL
- Kategori: Doğu: 800 TL
- Kategori: Fırtına: 700 TL
- Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 350 TL