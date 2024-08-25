Trabzonspor ST. Gallen maçının biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak

25 Ağustos 2024 18:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:11

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda St. Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de karşı karşıya gelmişti.

0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.

Trabzonspor'un rövanş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise kulüp tarafından açıklandı.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor'un UEFA maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

TRABZONSPOR-ST GALLEN MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor tarafından açıklanan bilgilere göre St. Gallen maçının biletleri 26 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de satışa çıkacak.

TRABZONSPOR UEFA MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR?

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre karşılaşmanın biletleri 350 TL ile 4.500 TL arasında olacak.

Kategori bazlı biletlerin fiyatı ise şöyle: