06 Kasım 2024 13:47 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:36

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarlar Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer mi olacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İddialara göre Jose Mourinho, Real Madrid başkanı ile görüştü.

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Son dönemlerde milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'de süre alamadığı için takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddiaların ardından milli futbolcunun Manchester United'a transfer olacağına dair haberler çıkmaya başladı.

Son ortaya çıkan iddialara göre ise Arda Güler, Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olacak.

Taraftarlar tarafından Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer olacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

İspanya basını El Nacional'de yer alan bilgilere göre devre arasında kiralık olarak transfer etmek için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüştü.

Mourinho'nun, Arda Güler'in durumu konusunda bilgi aldığı ve transfer konusunda kolaylık istediği iddia edildi.

ARDA GÜLER NE ZAMAN REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU?

Arda Güler 6 Temmuz 2023 tarihinde Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer oldu.

Milli futbolcunun güncel değerinin 45 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Milli futbolcu Arda Güler bu sezon Real Madrid ile 7 LaLiga, UEFA Süper Kupası ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toplam 292 dakika forma giydi.

Yeni sezonda henüz gol veya asist yapamayan milli futbolcu sadece 1 sarı kart gördü.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gençler Birliği altyapısında futbol kariyerine başlayan Arda Güler, 20 Şubat 2019 tarihinde Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'de U16, U19 ve a takıma kadar yükselen milli futbolcu günümüzde ise Real Madrid'de forma giyiyor.