Real Madrid yenildi, Arda Güler ile Alvaro Morata en çok konuşulan iki isim oldu

06 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:32

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Milan'a 3-1 yenilgisi sonrası Carlo Ancelotti'ye sert eleştiriler yöneltildi. Arda Güler'e yine şans vermeyen teknik direktöre tepki gösterildi. Milli oyuncumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nin en çok konuşulanları arasında yer alırken bir golcü maça damgasını vurdu. Real Madrid'e gol atan İspanyol golcü Morata, Arda Güler ile en çok konuşulan isim oldu. Morata ile ilgili dikkat çeken detay merak edildi.

Real'de Arda Güler isyanı! Ancelotti yine süre vermedi, taraftar çıldırdı: Bu adam deli!

Real'de Arda Güler isyanı! Ancelotti yine süre vermedi, taraftar çıldırdı: Bu adam deli!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid ile Milan karşılaştı. Dev maçta Milan, Real Madrid'i deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri Thiaw, Morata ve Reijnders kaydetti, Real Madrid'in tek golü ise Vinicius Jr’dan geldi. Real Madrid’de bu yenilgi sonrası sular durulmuyor. İspanyol basını Milan yenilgisini ‘büyük utanç’ diye nitelendirdi. Maç öncesi kadro tercihiyle tartışılan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye sert eleştiriler yapılıyor. İtalyan hocaya yöneltilen eleştirilerin başında ise milli oyuncumuz Arda Güler geliyor.

Taraftarların genç ve hırslı olarak yorum yaptığı Arda Güler, Milan karşısında forma şansı bulamadı. İspanyol basını taraftarın artık Arda Güler’i ilk 11’de görmek istediğini öne sürüyor.

ARDA GÜLER'İN YANI SIRA EN ÇOK KONUŞULAN O İSİM

Real Madrid-Milan maçı sonrası Arda Güler tartışması sürerken maçta en çok konuşulan oyuncular arasında İspanyol golcü Alvaro Morata yer alıyor.

MORATA İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Atletico Madrid’in Milan’a sattığı golcü oyuncu golüyle yine maça damga vurdu. Real Madrid taraftarını isyan ettiren maçta en çok konuşulan İspanyol golcüyle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Alvaro Morata, şimdiye kadar Real Madrid'e karşı oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı ve kariyerinde en fazla golü (7) de eski takımına karşı kaydetti.

Bir dönem Real Madrid formasıyla adını dünya futboluna duyuran Morata, daha önce Chelsea ve Juventus formaları da giymişti.