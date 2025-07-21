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 | Erdem Avsar

Arda Ünyay kaç yaşında? Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Arda Ünyay, Admira Wacker ile yapılan hazırlık maçında ilk golünü atarak adından söz ettirdi.

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Arda Ünyay kaç yaşında? Galatasaray formasıyla ilk golünü attı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 01:00

hazırlıkları kapsamında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada yeni transferleri de değerlendirirken ’nden edilen genç oyuncu Arda Ünyay da yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.

Galatasaray, Arda Ünyay ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Arda Ünyay kaç yaşında? Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

ARDA ÜNYAY KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Arda Ünyay, 500.000 Euro bonservis bedeli ve sonraki satışta kardan yüzde 10 payla transfer edildi.

Stoper konumunda oynayan oyuncu 18 Ocak 2007 doğumlu.

Ankaralı olan Ünyay, 2018 yılında MKE Ankaragücü altyapısında başladı.

Genç futbolcunun transfermarkt’teki güncel piyasa değeri 500 bin euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Arda Ünyay, kaç yaşında?
Oyuncu 18 yaşında.
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