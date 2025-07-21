Arda Ünyay kaç yaşında? Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

İstanbul
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Okan Buruk yeni transferleri de değerlendirirken Ankaragücü’nden transfer edilen genç oyuncu Arda Ünyay da yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.
Galatasaray, Arda Ünyay ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Arda Ünyay, 500.000 Euro bonservis bedeli ve sonraki satışta kardan yüzde 10 payla transfer edildi.
Stoper konumunda oynayan oyuncu 18 Ocak 2007 doğumlu.
Ankaralı olan Ünyay, futbol 2018 yılında MKE Ankaragücü altyapısında başladı.
Genç futbolcunun transfermarkt’teki güncel piyasa değeri 500 bin euro.