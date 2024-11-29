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Arka Sokaklar bugün var mı? Ceza almalarının ardından Kanal D 29 Kasım yayın akışı gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:41
Arka Sokaklar bugün var mı? Ceza almalarının ardından Kanal D 29 Kasım yayın akışı gündeme geldi

Geçtiğimiz günlerde RTÜK​, birkaç diziye yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri için idari para cezası vermişti. Diziler için yayın durdurma yaptırımı da uygulanırken Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı izleyicinin gündemine yerleşti.

Arka Sokaklar​, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine idari para cezası ve yayın durdurma cezası gelmişti.

Kanal D​ ekranlarında yayınlanan dizinin bu hafta olup olmadığı seyircinin gündeminde yer alırken 29 Kasım Cuma Kanal D yayın akışı araştırıldı.

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI 29 KASIM CUMA?

RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now TV'de yayınlanan Yabani, Show TV​'de yayınlanan Deha​ ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisine program durdurma cezası verdi.

Şu an için yapım ekibinden bir açıklama gelmezken dizi bu akşamın yayın akışında yer alıyor.

Cuma günleri 20.00'da ekranlara gelen Arka Sokaklar, bugünün yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizinin yeni bölüm yayınlaması bekleniyor.

Arka Sokaklar bugün var mı? Ceza almalarının ardından Kanal D 29 Kasım yayın akışı gündeme geldi - 1. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 KASIM

07.00 Uzak Şehir

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Bekle Beni Sevgilim

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Annem Ankara

02.30 Güllerin Savaşı

04.45 Poyraz Karayel

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Kaynak: TGRT Haber
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