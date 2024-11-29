Arka Sokaklar bugün var mı? Ceza almalarının ardından Kanal D 29 Kasım yayın akışı gündeme geldi
Geçtiğimiz günlerde RTÜK, birkaç diziye yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri için idari para cezası vermişti. Diziler için yayın durdurma yaptırımı da uygulanırken Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı izleyicinin gündemine yerleşti.
Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine idari para cezası ve yayın durdurma cezası gelmişti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin bu hafta olup olmadığı seyircinin gündeminde yer alırken 29 Kasım Cuma Kanal D yayın akışı araştırıldı.
ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI 29 KASIM CUMA?
RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now TV'de yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan Deha ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisine program durdurma cezası verdi.
Şu an için yapım ekibinden bir açıklama gelmezken dizi bu akşamın yayın akışında yer alıyor.
Cuma günleri 20.00'da ekranlara gelen Arka Sokaklar, bugünün yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizinin yeni bölüm yayınlaması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI 29 KASIM
07.00 Uzak Şehir
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Bekle Beni Sevgilim
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Annem Ankara
02.30 Güllerin Savaşı
04.45 Poyraz Karayel