Arka Sokaklar dizisinden 18 yılın ardından ayrılan yönetmen Orhan Oğuz 1948 yılında doğdu

28 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 16:57

Başrollerinde Şevket Çoruh, Özgür Özan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden büyük bir ayrılık yaşandı.

Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz yapımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kamuya!! 18 yıl yönettiğim 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Orhan Oğuz 24 Mart 1948 yılında Kırklareli'de dünyaya geldi.

16 yaşında kamera asistanlığı yaparak sinema sektörüne atılan ünlü yönetmen arkadaş grubu ile dört kısa film çekti.

1978 yılında görüntü yönetmeni olarak birçok ünlü yönetmen ile çalışma fırsatı buldu.

İlk yönetmenliğini ise 1987 yılıdna "Her Şeye Rağmen" filminde yaptı.

ORHAN OĞUZ'UN YÖNETTİĞİ FİLMLER VE DİZİLER

Hayatı boyunca ünlü yönetmen 29 tane dizi ve film yönetti.

Bu yapımlar arasında Süper Baba, İkinci Bahar, Şaban Askerde ve Neşeli Günler bulunuyor.