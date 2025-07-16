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 | Ceyda Altun

Arkadaşını vurduğu için 4 yıl hapis alan şahıs: "Pişmanım beraatimi istiyorum"

Kayseri'de arkadaşını silahla yaralayan şahsın yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanık S.D., yapılan yargılamada, "Ben yaptığımdan dolayı pişmanım karar sizin. Olayı anlattım, beraatimi istiyorum" dedi.

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Arkadaşını vurduğu için 4 yıl hapis alan şahıs:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:36

’de arkadaşı M.G.’yi silahla yaralayan S.D.’nin yargılandığı olayla ilgili davada Bölge İdare Mahkemesi’nin bozma kararının ardından Kayseri 1. kararını tekrar ederek, S.D.’ye 4 yıl 2 ay verdi.

Arkadaşını vurduğu için 4 yıl hapis alan şahıs: "Pişmanım beraatimi istiyorum"

HAPİS CEZASI BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NDEN DÖNDÜ


Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde S.D.’nin M.G.’yi silahla yaraladığı olayla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkesi’nin verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası Bölge İdare Mahkemesi’nden döndü. Bozma kararının ardından S.D., Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık S.D., yapılan yargılamada, "Ben yaptığımdan dolayı pişmanım karar sizin. Olayı anlattım, beraatimi istiyorum" dedi.


Mahkeme heyeti suç vasfının değişmesini ve haksız tahrik indirimini de göz önünde bulundurarak bir önceki kararını tekrar ederek sanık S.D.’ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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ETİKETLER
#kayseri
#silahlı saldırı
#ağır ceza mahkemesi
#Hapis Cezası
#Bölge İdare Mahkemesi
#Aktüel
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