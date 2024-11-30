Arouca - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Karşılaşmanın muhtemel 11’i bekleniyor
Portekiz Liga NOS karşılaşması olan Arouca - Benfica mücadelesi yarın oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maça kısa süre kala Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de yer alıp almayacağı gündeme geldi.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün yer aldığı Benfica'da şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Performansı ile dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu'nun Arouca maçında oynayıp oynamayacağı merak edildi. Oyuncu, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymişti.
KEREM AKTÜRKOĞLU AROUCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Aktürkoğlu'nun yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi beklenirken ilk 11 kadrosu henüz paylaşılmadı.
Aktürkoğlu, 6 maçta 5 galibiyet ve 3 asist katkısında bulunarak performansından beğeni topladı.
AROUCA - BENFİCA MAÇIN HANGİ KANALDA?
Portekiz Liga NOS karşılaşması olan Benfica - Arouca müsabakasının yayıncısı bulunmuyor. Maçı takip etmek isteyenler resmi sosyal medya hesaplarından skoru takip edebilecek.