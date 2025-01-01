Arsenal-Brentford maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! Maç kadrosunda değişiklik
Premier Lig mücadeleleri kapsamında bugün Arsenal kendi evinde Brentford'u ağırlayacak. Futbolseverler tarafından Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak.
Yeni yılın ilk gününde Premier Lig'in 19. haftası kapsamında Arsenal-Brentford karşılaşması oynanacak.
Arsenal karşılaşmadan 3 puanı alarak Nottingham Forrest'ı geçerek ikinci sıraya yerleşmek istiyor.
Brentford ise son haftalarda üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından bir çıkış yolu arıyor.
Arsenal karşısında deplasmanda 3 puan, Brentford için büyük bir moral olacak.
ARSENAL-BRENTFORD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Arsenal-Brentford karşılaşması bugün (1 Ocak 2025 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı futbolseverler beIN Sports 3 ekranlarından izleyebilecekler.
ARSENAL-BRENTFORD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER
Arsenal'de karşılaşma öncesinde Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka, Ben White ve Oleksandr Zinchenko'nun sakatlıkları bulunuyor.
Brentford'da ise 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bu futbolcular şöyle:
- Aaron Hickey
- Josh Dasilva
- Gustavo Nunes
- Rico Henry
- Kristoffer Ajer
- Mathias Jensen
- Ethan Pinnock
Arsenal-Brentford karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Arsenal: Valdimarsson — Roerslev, Collins, Kim, Lewis-Potter — Norgaard, Janelt — Mbuemo, Damsgaard, Schade — Wissa
Brentford: Raya (GK) — Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly — Odegaard, Rice, Havertz — Martinelli, Jesus, Trossard