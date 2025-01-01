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Arsenal-Brentford maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! Maç kadrosunda değişiklik

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:11
Arsenal-Brentford maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! Maç kadrosunda değişiklik

Premier Lig mücadeleleri kapsamında bugün Arsenal kendi evinde Brentford'u ağırlayacak. Futbolseverler tarafından Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak.

Yeni yılın ilk gününde Premier Lig'in 19. haftası kapsamında Arsenal-Brentford karşılaşması oynanacak.

Arsenal​ karşılaşmadan 3 puanı alarak Nottingham Forrest'ı geçerek ikinci sıraya yerleşmek istiyor.

Brentford​ ise son haftalarda üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından bir çıkış yolu arıyor.

Arsenal karşısında deplasmanda 3 puan, Brentford için büyük bir moral olacak.

Arsenal-Brentford maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! Maç kadrosunda değişiklik - 1. Resim

ARSENAL-BRENTFORD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Brentford karşılaşması bugün (1 Ocak 2025 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı futbolseverler beIN Sports 3 ekranlarından izleyebilecekler.

Arsenal-Brentford maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! Maç kadrosunda değişiklik - 2. Resim

ARSENAL-BRENTFORD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'de karşılaşma öncesinde Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka, Ben White ve Oleksandr Zinchenko'nun sakatlıkları bulunuyor.

Brentford'da ise 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bu futbolcular şöyle:

  • Aaron Hickey
  • Josh Dasilva
  • Gustavo Nunes
  • Rico Henry
  • Kristoffer Ajer
  • Mathias Jensen
  • Ethan Pinnock

Arsenal-Brentford karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Arsenal: Valdimarsson — Roerslev, Collins, Kim, Lewis-Potter — Norgaard, Janelt — Mbuemo, Damsgaard, Schade — Wissa

Brentford: Raya (GK) — Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly — Odegaard, Rice, Havertz — Martinelli, Jesus, Trossard

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Kaynak: TGRT Haber
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