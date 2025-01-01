Arsenal-Brentford maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! Maç kadrosunda değişiklik

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:11

Premier Lig mücadeleleri kapsamında bugün Arsenal kendi evinde Brentford'u ağırlayacak. Futbolseverler tarafından Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak.