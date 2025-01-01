Bu akşam maç var mı? 1 Ocak 2025 tarihinde oynanacak karşılaşmaların programı
Yeni yılın ilk gününde düzenlenecek olan futbol karşılaşmalarının programı belli oldu. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Premier Lig ve Championship karşılaşmaları oynanacak.
Süper Lig'de ara verilmesinin ardından futbolseverler Avrupa futbolunu yakından takip etmeye başladı.
2025 yılının ilk gününde bu akşam Premier Lig ve Championship karşılaşmaları oynanacak.
Bugün oynanacak olan maçların arasında Arsenal ve Hull City'nin mücadeleleri yer alıyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 1 OCAK 2025?
İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Premier Lig mücadeleleri kapsamında bu akşam Arsenal, Brentford ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
Arsenal, Brentford'u yenerse Notthingham Forrest'ı geçerek puan sıralamasında ikinci olacak.
Bu akşam oynanacak İngiltere Championship karşılaşmalarının detayları ise şöyle:
- 15:30 Queens Park Rangers - Watford
- 15:30 Plymouth Argyle - Bristol City
- 16:00 Millwall-Oxford United
- 18:00 West Bromwich - Preston North End
- 18:00 Leeds United - Blackburn Rovers
- 18:00 Luton Town - Noewich City
- 18:00 Portsmouth - Swansea City
- 18:00 Burnley - Stoke City
- 18:00 Cardiff City - Coventry
- 18:00 Sheffield Wednesday - Derby County
- 20:30 Hull City - Middlesbrough
- 23:00 Sunderland - Sheffield United