Bu akşam maç var mı? 1 Ocak 2025 tarihinde oynanacak karşılaşmaların programı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:30

Yeni yılın ilk gününde düzenlenecek olan futbol karşılaşmalarının programı belli oldu. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Premier Lig ve Championship karşılaşmaları oynanacak.