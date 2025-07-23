Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar

Liglerde sezon arası sürerken takımlar çalışmalarına hazırlık maçları ve antrenmanlarla devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan dev karşılaşma için nefesler tutuldu.
Bugün 14.30'da oynanacak olan Arsenal Milan maçı TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden takip edilen hazırlık maçlarından biri olan Arsenal Milan maçına dakikalar kaldı.
Sezon arasında oynanacak olan karşılaşma bugün 14.30'da başlarken dünyanın her yerinden takip edilecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Hazırlık maçları hız kesmeden devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
Mallorca - St. Andreu | 10:30 | Yayın Yok
Estoril - Mafra | 11:00 | Yayın Yok
Club Brugge - Patro Eisden | 13:30 | Yayın Yok
Arsenal - Milan | 14:30 | TRT Spor
Rio Ave - AFS | 15:00 | Yayın Yok
Athletic Bilbao - Leonesa | 15:00 | Athletic Bilbao YouTube
QPR - Cardiff City | 16:00 | Yayın Yok
Trabzonspor - Persepolis | 17:00 | TRT Spor
PAOK - Apollon | 18:00 | Yayın Yok
Montpellier - Martigues | 19:00 | Yayın Yok
Hoffenheim - Homburg | 19:00 | Hoffenheim YouTube
Galatasaray - Cagliari | 20:30 | S Sport Plus
Valencia - Leganes | 21:00 | Valencia YouTube
Girona - Espanyol | 21:30 | Espanyol YouTube
Fenerbahçe - Al Ittihad | 22:00 | S Sport Plus