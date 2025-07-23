Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar

Liglerde sezon arası sürerken takımlar çalışmalarına hazırlık maçları ve antrenmanlarla devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan dev karşılaşma için nefesler tutuldu.

ARSENAL MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün 14.30'da oynanacak olan Arsenal Milan maçı TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden takip edilen hazırlık maçlarından biri olan Arsenal Milan maçına dakikalar kaldı.

ARSENAL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sezon arasında oynanacak olan karşılaşma bugün 14.30'da başlarken dünyanın her yerinden takip edilecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık maçları hız kesmeden devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

Mallorca - St. Andreu | 10:30 | Yayın Yok

Estoril - Mafra | 11:00 | Yayın Yok

Club Brugge - Patro Eisden | 13:30 | Yayın Yok

Arsenal - Milan | 14:30 | TRT Spor

Rio Ave - AFS | 15:00 | Yayın Yok

Athletic Bilbao - Leonesa | 15:00 | Athletic Bilbao YouTube



QPR - Cardiff City | 16:00 | Yayın Yok

Trabzonspor - Persepolis | 17:00 | TRT Spor

PAOK - Apollon | 18:00 | Yayın Yok

Montpellier - Martigues | 19:00 | Yayın Yok

Hoffenheim - Homburg | 19:00 | Hoffenheim YouTube

Galatasaray - Cagliari | 20:30 | S Sport Plus

Valencia - Leganes | 21:00 | Valencia YouTube

Girona - Espanyol | 21:30 | Espanyol YouTube

Fenerbahçe - Al Ittihad | 22:00 | S Sport Plus