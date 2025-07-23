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 | Sumru Tarhan

Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar

Liglerde sezon aras devam ederken bugün 14.30'da Arsenal ile Milan karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği hazırlık maçlarında heyecan sürerken Arsenal Milan maçının yayınlandığı kanal da belli oldu.

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Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:12

Liglerde sezon arası sürerken takımlar çalışmalarına hazırlık maçları ve antrenmanlarla devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan dev karşılaşma için nefesler tutuldu.

ARSENAL MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün 14.30'da oynanacak olan maçı ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden takip edilen hazırlık maçlarından biri olan Arsenal Milan maçına dakikalar kaldı.

Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar

ARSENAL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sezon arasında oynanacak olan karşılaşma bugün 14.30'da başlarken dünyanın her yerinden takip edilecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık maçları hız kesmeden devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
Mallorca - St. Andreu | 10:30 | Yayın Yok
Estoril - Mafra | 11:00 | Yayın Yok
Club Brugge - Patro Eisden | 13:30 | Yayın Yok
Arsenal - Milan | 14:30 | TRT Spor
Rio Ave - AFS | 15:00 | Yayın Yok
Athletic Bilbao - Leonesa | 15:00 | Athletic Bilbao YouTube

Arsenal Milan maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı kapsamında karşılaşacaklar


QPR - Cardiff City | 16:00 | Yayın Yok
Trabzonspor - Persepolis | 17:00 | TRT Spor
PAOK - Apollon | 18:00 | Yayın Yok
Montpellier - Martigues | 19:00 | Yayın Yok
Hoffenheim - Homburg | 19:00 | Hoffenheim YouTube
Galatasaray - Cagliari | 20:30 | S Sport Plus
Valencia - Leganes | 21:00 | Valencia YouTube
Girona - Espanyol | 21:30 | Espanyol YouTube
Fenerbahçe - Al Ittihad | 22:00 | S Sport Plus

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#Futbol
#milan
#canlı yayın
#arsenal
#trt spor
#hazırlık maçı
#Aktüel
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