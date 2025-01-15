Arsenal-Tottenham maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya saatler kaldı
Premier Lig'in 21. haftasının son karşılaşmalarında Arsenal ile Tottenham bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
Premier Lig kapsamında oynanacak olan Arsenal-Tottenham karşılaşması için geri sayım başladı.
Ligde birinci ve ikinci sırada yer alan Liverpool ile Nottingham Forrest bu hafta karşı karşıya geldi.
1-1 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Arsenal'in eline arayı kapatmak için büyük bir fırsat geçti.
Arsenal karşılaşmadan 3 puan alırsa büyük bir avantaj elde etmiş olacak.
Tottenham ise son haftalarda yaşadığı art arda puan kayıplarının ardından Arsenal maçında toparlamayı hedefliyor.
Futbolseverler tarafından Arsenal-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal-Tottenham karşılaşması bugün (15 Ocak 2025 Çarşamba) saat 23.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Rice; Sterling, Havertz, Trossard
Tottenham: Kinsky; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bergvall, Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son
ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal-Tottenham karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
Arsenal bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 40 puan toplayan Arsenal ligde 3. sırada yer alıyor.
24 puan ile 13. sırada yer alan Tottenham ise 20 karşılaşmanın 7'sinde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 10'unda sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.