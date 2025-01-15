Arsenal-Tottenham maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya saatler kaldı

15 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:46

Premier Lig'in 21. haftasının son karşılaşmalarında Arsenal ile Tottenham bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Premier Lig​ kapsamında oynanacak olan Arsenal-Tottenham karşılaşması için geri sayım başladı.

Ligde birinci ve ikinci sırada yer alan Liverpool​ ile Nottingham Forrest bu hafta karşı karşıya geldi.

1-1 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Arsenal​'in eline arayı kapatmak için büyük bir fırsat geçti.

Arsenal karşılaşmadan 3 puan alırsa büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Tottenham ise son haftalarda yaşadığı art arda puan kayıplarının ardından Arsenal maçında toparlamayı hedefliyor.

Futbolseverler tarafından Arsenal-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Tottenham karşılaşması bugün (15 Ocak 2025 Çarşamba) saat 23.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Rice; Sterling, Havertz, Trossard

Tottenham: Kinsky; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bergvall, Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son

ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal-Tottenham karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Arsenal bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 40 puan toplayan Arsenal ligde 3. sırada yer alıyor.

24 puan ile 13. sırada yer alan Tottenham​ ise 20 karşılaşmanın 7'sinde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 10'unda sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.