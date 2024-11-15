Art arda meydana gelen depremler neyin habercisi? İki uzmandan deprem açıklaması

15 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:45

AFAD, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise 4,9 büyüklüğünde art arda iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan bu olay vatandaşları endişelendirdi.

Trabzon'da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

Trabzon'da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

Türkiye​ bugün iki depremle sarsıldı. Malatya​'nın Doğanşehir​ ilçesinde de saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem​ meydana gelmesinin ardından Rize’nin Hemşin ilçesi saat 12.02 sularında 4,7 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

MALATYA VE RİZE​ DEPREMLERİ NEYİN HABERCİSİ?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya’da yaşanan depremin 2023’teki büyük depremlerin artçısı olduğunun altını çizerek deprem etkinliğinin birkaç yıl daha etkisini yitirerek sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösterilen Rize’de yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin büyük bir deprem üretme potansiyeli olmadığı belirtildi.

BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Tüysüz, bölgede aktif bir fay hattı olmadığını belirterek “Karadeniz’de yıkıcı bir deprem söz konusu değil. 1892’de Artvin’de bir deprem var. Büyüklüğü bilinmiyor ama 6 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Bu bölge deprem üreten bir bölge değil.” ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür de bölgede aktif fay olmadığına işaret etti.

Görür, “Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum.” diyerek büyük deprem olma riskinin düşük olduğunun altını çizdi.

Deprem bilimci Naci Görür Malatya depremi sonrası sosyal medya hesabından art arda gelen depremlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Depremin meydana geldiği fay hattına işaret eden Görür, “Büyük deprem üretme potansiyeli var” dedi.

Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin. pic.twitter.com/U2CpkldJDb

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur)