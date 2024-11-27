Artvin'in hangi ilçesinde okullar tatil edildi? Artvin’de eğitime iki günlük kar engeli

27 Kasım 2024 08:08 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:11

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 10 il ve ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerinin akıbeti belli oldu. Artvin’de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı.

Kar​ yoğunluğunun fazla olduğu illerden biri olan Artvin’de “27 Kasım Çarşamba günü okullar​ tatil​ mi?” sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Valilikten yapılan açıklamada Artvin’de okulların iki gün tatil edildiği belirtildi.

ARTVİN’DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ARTVİN’DE KAR TATİLİ OLAN İLÇELER

Artvin’in Şavşat​ ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Şavşat ilçemizde aşırı buzlanma beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri’nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca ilçemizdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ARTVİN’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 KASIM PERŞEMBE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, Artvin​ Şavşat ilçesinde aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği belirtilerek 28 Kasım Perşembe günü de okulların tatil olduğu açıklandı.