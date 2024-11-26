ASELSAN temettü ödeme tarihi ve tutarı araştırılıyor
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin temettü ödemesi yapacağını duyurmasının ardından ASELS temettü ödeme tarihi ve tutarı merak ediliyor.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ASELS) temettü dağıtacağı bilgisi temettü takvimi içerisinde yer aldı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi de netlik kazandı.
ASELSAN KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) yatırımcılarının merakla beklediği temettü ödeme detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisse başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL nakit temettü dağıtacak.
ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN?
ASELSAN’ın nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım pazartesi olarak açıklandı.
Ancak temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 27 Kasım Çarşamba günü kullanılabilir olacak.