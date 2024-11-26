ASELSAN temettü ödeme tarihi ve tutarı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Kasım 2024 23:28 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 23:55

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin temettü ödemesi yapacağını duyurmasının ardından ASELS temettü ödeme tarihi ve tutarı merak ediliyor.