Petrol devinde nakit para krizi: Temettü ödemeleri zorluyor

08 Kasım 2024 14:58 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:08

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Suudi Aramco, yüksek piyasa değerine rağmen nakit akışında sıkıntı yaşıyor. Artan maliyetler ve petrol fiyatlarındaki düşüş, şirketin devasa kâr payı ödemelerini sürdüremeyeceğine işaret ediyor.

Aramco'nun, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 93,2 milyar dolarlık temettü ödemesi yaptığı, ancak bu ödemelerin bir kısmını borç alarak finanse ettiği belirtiliyor. Şirketin serbest nakit akışı ise sadece 63,7 milyar dolar seviyesinde kaldı.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALACAK MI?

Şirketin ana gelir kaynağı olan petrol fiyatlarının düşmesi ve üretim kısıtlamaları, Suudi Arabistan hükümetinin de gelirlerini doğrudan etkiliyor. Riyad yönetimi, Aramco'nun büyük temettü ödemeleri sayesinde devlet harcamalarını finanse ediyor ve bu gelirle ülkeye yatırımcı çekmeye çalışıyor. Ancak şirket, kâr payı ödemelerini bu hızla sürdüremeyebilir.

Aramco, düzenli kâr payı ödemelerine ek olarak performansa dayalı ödemeler de yapıyordu. Bloomberg’e göre bu ödemeler, petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde cazip bir seçenek olmuştu. Ancak son dönemde yaşanan düşüşlerle birlikte bu ek ödemenin sona ereceği tahmin ediliyor. Şirketin üçüncü çeyrekteki serbest nakit akışı 22 milyar dolar seviyesindeyken, bu dönemde sadece ana kâr payı olarak 20,3 milyar dolar ödendi. Bu durum, Aramco'nun 2025’te sadece ana kâr payı ile yetinmek zorunda kalabileceğine işaret ediyor.

Şirketin piyasa değerinin düşmesi, Aramco’nun yabancı yatırımcıları cezbetme çabalarını zorlaştırabilir. Suudi yönetimi, Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon dolar olduğunu savunsa da, mevcut finansal durum bu değerin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.