Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta? Bugün rakam konuşulması bekleniyor

19 Aralık 2024 08:51 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:09

2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmeler devam ediyor. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmıştı. Herhangi bir rakamın konuşulması toplantıların 3.sü bugün yapılacak.

Asgari ücret için net rakam verdi! Mevlüt Tezel '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarihte hiç bu seviyeye çıkmamıştı

Asgari ücret için net rakam verdi! Mevlüt Tezel '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarihte hiç bu seviyeye çıkmamıştı

Asgari ücret​ bir işçi​ için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net ise 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak hesaplara yatıyor. İşverene toplam maliyet 23 bin 502 TL olurken 2025​ yılında ne kadar olacağına dair görüşmeler başladı.

16 Aralık günü yapılan görüşmede rakam konuşulmadığı belirtilmişti.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025 yılında milyonlarca kişinin alacağı asgari ücret için görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu​'nun üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Bugün yapılacak olan görüşme 11.30'da başlayacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçen sene ilk toplantı 11 Aralık tarihinde yapılırken 27 Aralık'ta asgari ücret belli olmuştu. Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren​ kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre asgari ücret zammının 25-27 Aralık tarihleri gibi açıklanması bekleniyor.