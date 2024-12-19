Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Rakamın belli olması bekleniyor

19 Aralık 2024 13:47 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:50

Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen asgari ücret toplantılarında görüşmeler devam ediyor. Bugün yapılan 3. toplantıda rakamın belli olmamasının ardından gözler 4. toplantıya çevrildi. Vatandaşlar tarafından asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı merak ediliyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yüzde 25,30,35,40,45 zam gelirse ne kadar olacağı gündemde

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yüzde 25,30,35,40,45 zam gelirse ne kadar olacağı gündemde

Asgari ücret 3. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Saat 11.30'da başlayan toplantı sona erdi.

Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ​ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar​ konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında rakam konuşulmadığını belirterek "Bugün Çalışma Bakanımız'da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk, Asgari ücret​ düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa tamam deriz" dedi.

Daha önce yapılan iki toplantıda da asgari ücret için rakam belirtilmemişti.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise asgari ücret 4. toplantısının ne zaman olacağı yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi.

2025​ yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı 10 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

Asgari ücret komisyonu 3-4 kere toplanabiliyor. Komisyonda yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişi bulunuyor.

Yeni asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar duyurulması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin olacağı miktar ile ilgili birçok ihtimal bulunuyor. 4. toplantının ardından 2025 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının net olarak belirleneceği tahmin ediliyor.

Asgari ücret zam ihtimalleri şöyle:

Yüzde 25 ZAM: 21 bin 252,5 TL

Yüzde 26 ZAM: 21 bin 422,52 TL

Yüzde 27 ZAM: 21 bin 592,54 TL

Yüzde 28 ZAM: 21 bin 762,56 TL

Yüzde 29 ZAM: 21bin 932,58 TL

Yüzde 30 ZAM: 22 bin 102,6 TL

Yüzde 31 ZAM: 22 bin 272,62 TL

Yüzde 32 ZAM: 22 bin 442,64 TL

Yüzde 33 ZAM: 22 bin 612,66 TL

Yüzde 34 ZAM: 22 bin 782,68 TL

Yüzde 35 ZAM: 22 bin 952,7 TL