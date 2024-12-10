Asgari ücret kaç toplantıda belli olur? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

10 Aralık 2024 17:12 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:14

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan asgari ücret bu yıl sonunda netleşecek. 2025 yılında vatandaşa verilecek olan ücret için ise toplantılar başladı. İlk toplantı bugün gerçekleşmişti.

2025​ yılında geçerli olacak olan asgari ücret​ için görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplandı.

İlk toplantı 16.00'da başlarken herhangi bir rakam duyurusu gelmedi.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TOPLANTIDA BELLİ OLUR, BELİRLENİR?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında asgari ücretin tutarı genel olarak 3 toplantıda netleşti.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu​ toplanır ve 2025 yılında ücretin ne kadar olacağına dair görüşmeler yapar. 10 Aralık günü gerçekleşen ilk toplantı sonrası ikinci görüşmenin tarihi 16 Aralık oldu.

Genel olarak 3 toplantı sonrasında miktar belli oluyor.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

10 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.

2025 yılında geçerli olacak olan ücretin miktarına dair görüşmeler yapılırken ilk toplantıda sonuç çıkmadı. Genel olarak 2-3 toplantıda miktar belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Komisyon toplantıları sonrasında 2025 yılında geçerli olacak olan ücret belli olacak. Partiler ise asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Buna göre CHP 30 bin TL'nin altını kabul etmezken, DEM Parti en az 35 bin TL olması gerektiğini savunuyor.

İYİ Parti ara zam olması şartıyla 28 bin TL, Gelecek Partisi en az 33 bin 337 TL ve Yeniden Refah Partisi 35 bin TL bekliyor.