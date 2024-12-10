Asgari ücret zam pazarlıklarında ilk toplantı sona erdi! İkinci toplantı tarihi belli oldu

10 Aralık 2024 16:09 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:25

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısına saat 16.00'da başladı. Toplantı 16.55'te sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirdi. Yapılan 3 toplantının ardından net/brüt asgari ücret zammı resmileşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar yeni yılda maaşlara yansıyacak.

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Yeni asgari ücret​ görüşmeleri başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İlk toplantı ise bugün yapıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ​ temsil etti.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI SONA ERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısına saat 16.00'da başladı. Yaklaşık bir saat süren ilk toplantıda rakam konuşulmadı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar​ başkanlık etti. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer aldı. Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil etti.

TİSK VE TÜRK-İŞ ÇEKİMSER KALDI

Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Genel Başkan Ergün Atalay, asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığını ifade etmişti.

İşverenleri temsil eden TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiğini savunmuştu.

İŞÇİ TARAFINDAN TİSK'E TEPKİ

Rakam konuşulmayan ilk toplantıda TÜRK-İŞ, ikinci toplantı için çağrı yaparak ilk rakamı işveren veya hükümetten beklediğini açıkladı. TÜRK-İŞ temsilcileri "Temennimiz asgari ücret oy birliği ile belirsin. Rakam vermeye gerek yok. Yaşantımız ortada" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon gerçekleşen enflasyon biz bunlara hiçbirine katılmıyoruz“ dedi.

TİSK ise, "Önceliğimiz, hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek olmak" ifadelerini kullandı. TÜRK-İŞ bu açıklamayı tepki ile karşıladı. İçerden sızan bilgilere göre TİSK'in bu tutumunu devam ettirmesi durumunda işçi tarafının masayı terk etmesi bekleniyor.

AK Parti hükümetleri döneminde 26 kez asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda ücrete işçi tarafı 18 kez muhalif kaldı. 6 kez asgari ücret hükümet-işçi-işveren oy birliği ile belirlendi. İki kez de hükümet ve TÜRK-İŞ temsilcileri birlikte oy kullandı ve belirlenen ücrete işveren temsilcisi TİSK muhalif kaldı.

"RAKAMLAR ÜZERİNE KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi "İşçi-işveren temsilcilerinin görüşlerini dinleyeceğiz. İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak. Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıdaki konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücret genel seviyeyi değil, çalışanlara ödenecek minimum seviyeyi belirtir. İşçi temsilcileri, işveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Enflasyon oranı, satın alma gücü, iş gücü piyasasının ihtiyaçları gibi konuları detaylı şekilde analiz ederek işçi ve işveren tarafını gözeterek adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz.

İşverenlerimiz gücün yolunu açan ve istihdamı sağlayan aktörlerdir. Birlikte yan yana yürüyerek üretim çarklarını döndürecek ekonominin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik.

Bizler alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini ancak işçi ve işverenin el ele verdiği düzenle gerçekleştirebiliriz.

Çalışanların emeğine saygı göstermenin ön şartı adil çalışma ve adil ücret politikasına bağlı. Bir çalışan ortaya koyduğu çabasına karşılık almalıdır.

Belirlenecek olan 2025 yılı asgari ücretinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari ücret zam pazarlıklarında ikinci toplantı tarihi ise 16 Aralık Pazartesi saat 14.00 oldu. Sürecin 3 toplantıda tamamlanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. 2024 yılı Temmuz ayında ise ara zam yapılmadı ve 2024 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA?

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 26 Aralık Merkez Bankası faiz kararı öncesinde açıklanması bekleniyor.

HANGİ PARTİ NE KADAR ASGARİ ÜCRET TALEP EDİYOR?

Siyasi partiler de asgari ücret beklentilerini açıkladı. Asgari ücret talepleri şöyle;