Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2025 asgari ücret zam senaryoları
Asgari ücret toplantısına saatler kala asgari ücretin ne kadar olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği üç toplantının ardından 2025 zam oranı belli olacak.
Yıl sonu yaklaştıkça yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler bugün başlayacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret toplantıları, bugün başlayacak. Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonununda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
2025 yılı için asgari ücrete uygulanacak olası zam tutarları ve ücretler ise şu şekildedir;
Yüzde 20: 20 bin 402 lira
Yüzde 25: 21 bin 252 lira
Yüzde 30: 22 bin 102 lira
Yüzde 35: 22 bin 952 lira
Yüzde 40: 23 bin 802 lira
Yüzde 45: 24 bin 653 lira.
Yüzde 50: 25 bin 503 lira
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün saat 16.00 itibarıyla başlayacak.