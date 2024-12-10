Asgari ücret toplantısı saat kaçta yapılacak? Zam pazarlığı yolda

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:20

Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. 2025 asgari ücret zammı için ilk toplantı, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya gelmesiyle birlikte yapılacak.