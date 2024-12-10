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Asgari ücret toplantısı saat kaçta yapılacak? Zam pazarlığı yolda

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:20
Asgari ücret toplantısı saat kaçta yapılacak? Zam pazarlığı yolda

Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. 2025 asgari ücret zammı için ilk toplantı, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya gelmesiyle birlikte yapılacak.

Yeni asgari ücret​in netlik kazanacağı komisyon​ toplantılarının ilkine saatler kaldı. Yeni asgari ücret zammı için ilk pazarlığın yapılması beklenirken, masada konuşulacak rakamlarda merak edilmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücret zammının belirleneceği toplantının ilki 10 Aralık Salı (bugün) yapılacak. Hükümet​, işçi​ ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı​ kamuoyuna duyurulacak.

Toplantının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.

Asgari ücret toplantısı saat kaçta yapılacak? Zam pazarlığı yolda - 1. Resim

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi veya hedef enflasyona göre mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı. 

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini düşünüyor. Özel sektörde ise zam oranının yüzde 20’lerde kalacağı tahminler arasında yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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