Asgari ücret pazarlığı başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘denge’ mesajı sonrası zam oranı ortaya çıktı

10 Aralık 2024 08:26 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 08:28

Asgari ücret zammı için uzun süredir beklenen kritik gün geldi çattı. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için ilk görüşmeler bugün Ankara'da başlıyor. Kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen 'denge' mesajı sonrası kulislerde öne çıkan oran ve maaş belli oldu. İşte asgari ücret toplantısı öncesi son durum...

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri bugün başkent Ankara​'da başlıyor. İşçi , işveren ve hükümetin temsilcilerinin bir araya geleceği toplantı öncesi kulislerde en çok konuşulan zam oranı ve asgari ücret tahmini belli oldu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI RAKAM NETLEŞTİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, dün akşam yaptığı açıklamada, çalışanların beklentilerini gözeterek, ülke ekonomisinin dengesini de bozmadan bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtmişti. Erdoğan’ın 'denge' mesajı sonrası kulislerde yüzde 35'lik bir artış konuşulmaya başlandı. Bu zam oranının uygulanması halinde, 2025 asgari ücreti 22 bin 952 TL olacak.

TÜRK-İŞ​ VE DİSK’İN TALEPLERİ NE?

Buna karşın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay​, asgari ücretin sadece rakam olarak değil, insanların insanca yaşayabileceği bir seviyede olması gerektiğini vurguladı. TÜRK-İŞ, yoksulluk sınırını 66 bin 976 TL, açlık sınırını ise 20 bin 562 TL olarak belirlerken DİSK yoksulluk sınırının yarısı kadar, yani 33 bin 500 TL'lik bir asgari ücret talep ediyor.

İŞVERENİN TEKLİFİ NE OLACAK?

İşveren kesimi ise zam oranının yüzde 25’i geçmemesini istiyor. MÜSİAD’dan gelen bu öneri, bazı çevrelerden tepki almıştı. Fakat kulislerde patronlar cephesinde de aynı fikrin hakim olduğu belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 16.00’da toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin masaya oturmasıyla birlikte, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin ilk randevu başlayacak.

IŞIKHAN’DAN FAHİŞ FİYAT VAADİ

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise. asgari ücret ile çalışanlar başta olmak üzere tüm sabit gelirli vatandaşları fırsatçılara karşı koruma sözü verdi. Işıkhan, hükümetin bu konuda net bir duruş sergileyeceğini belirterek, aşırı fiyat artışlarının önüne geçileceğini ifade etti.