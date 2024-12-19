Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yüzde 25,30,35,40,45 zam gelirse ne kadar olacağı gündemde

19 Aralık 2024 13:47 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:50

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında görüşmeler sürüyor. 10,16 ve 19 Aralık olmak üzere toplamda 3 görüşme gerçekleşirken belli olacağı tarih bekleniyor. Bugün yapılan görüşmeden de rakam çıkmadı.

Asgari ücret belli oldu mu? 3. toplantı bugün başladı

Asgari ücret belli oldu mu? 3. toplantı bugün başladı

Tüm Türkiye​'nin gündeminde olan asgari ücret​ zammında bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanırken vatandaşın gözü asgari ücrete %25,30,35,40,45 zam​ gelmesi halinde ne kadar olacağına çevrildi.

ASGARİ ÜCRETE % YÜZDE 25,30,35,40,45 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. İlk 3 toplantıda rakam konuşulmadığı belirtilirken gözler 4. toplantıya çevrildi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan 4. toplantı sonrası rakamın ve sonucun duyurulması bekleniyor.

Yüzde 25,30,35,40,45 zam gelmesi halinde asgari ücretin ne kadar olacağı şöyle:

%25 ZAM: 21.252,5 ₺

%30 ZAM: 22.102,6 ₺

%35 ZAM: 22.952,7 ₺

%40 ZAM: 23.802,8 ₺

%45 ZAM: 24.652,9 ₺

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlki 10 Aralık, ikincisi 16 Aralık tarihinde düzenlenen asgari ücret toplantısının 3.sü bugün gerçekleşti. Milyonlarca vatandaş​ zam oranını beklerken son toplantıdan da rakam çıkmadı.

Asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde yapılacak olan 4. toplantıyla beraber duyurulması bekleniyor. Bakan Işıkhan, toplantı sonrasında "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." açıklamasını yaptı.