Asgari ücret toplantısı ne zaman? Bakan Işıkhan asgari ücret açıklamasında bulundu

08 Kasım 2024 13:45 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:50

2025 asgari ücret toplantılarının yapılacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamasında asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Yeni asgari ücretin netlik kazanacağı komisyon toplantılarının ilkinin yapılacağı tarih vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise bir süredir tartışılıyor.

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulundu.

“Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.”

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA İLİŞKİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Işıkhan, Asgari ücrete ilişkin zam toplantılarını aralık ayında başlatacaklarını 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli etkenin enflasyon oranı olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır.

Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz.” dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi veya hedef enflasyona göre mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini düşünüyor. Özel sektörde ise zam oranının yüzde 20’lerde kalacağı tahminler arasında yer alıyor.