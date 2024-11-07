Fatih Erbakan işçilerin yanından seslendi! Asgari ücret teklifini açıkladı

07 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:33

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul'da yaptığı fabrika ziyarette asgari ücretle ilgili heyecanlandıran bir çağrıda bulundu. Erbakan asgari ücret için talep ettiği rakamı açıkladı.

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Yeniden Ferah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ‘Anadolu Buluşmaları' programlarına İstanbul'da devam etti. Arnavutköy ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Fatih Erbakan, partinin üst düzey yöneticileri ve yerel teşkilat üyeleriyle birlikte fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Erbakan, asgari ücret için talep ettiği rakamı açıkladı.

"35 MİLYON DOLARLIK KAYNAK YANDAŞA DEĞİL EMEKÇİYE AKTARILDI"

Necmettin Erbakan'ın Başbakan olduğu 54. Hükümet döneminde oluşturulan kaynakların doğru kullanıldığını vurgulayan Fatih Erbakan, “O dönemde denk bütçe yapılarak faize giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Bununla beraber kamudaki israfın, usulsüzlüklerin önlenmesiyle yine milyarlarca dolar kurtarıldı. Ayrıca milli kaynak paketleri ile kaynak üretilmesi ve rantiye kesimine, bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılan haksız kazançların engellenmesi sayesinde 35 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuldu. Bu kaynak yandaşa, akrabaya, partiliye değil; emekçiye, dar gelirliye, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye aktarıldı" dedi.

"ERBAKAN İŞÇİLERE VE EMEKLİLERE REKOR ZAM YAPMIŞTI"

Babasının yaptığı maaş zamlarını halen anlattıklarını söyleyen Fatih Erbakan, "Cumhuriyet tarihinin rekoru olan maaş zamları ile işçilerimize, asgari ücretlilere yüzde 100, memurlarımıza yüzde 200, Bağ-Kur emeklisi olan emeklilerimize yüzde 320 maaş zammı yapıldı” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 35 BİN TL'YE ÇIKARILMALI"

Günümüz şartlarında asgari ücretin yetersiz kaldığını savunan Erbakan, “Asgari ücrete yüzde 100 zam yapmak demek, asgari ücretin bugün 35 bin TL'ye gelmesi demektir. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım. Tabii bununla beraber işverene de devletin gereken desteği, teşviki yapması lazım” diye görüş belirtti.