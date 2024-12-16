Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2025 asgari ücret zammı için gözler o tarihte

16 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:10

Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü, 2025 yılı asgari ücret zammının açıklanacağı tarihte. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni zam oranını belirlemek için bir kez daha toplanıyor.

2025 yılı asgari ücret​ zammını belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu​, Aralık​ ayında bir araya geliyor. Görüşmeler üç toplantı halinde gerçekleştirilecek. Zam oranının yıl sonunda açıklanması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih henüz belli olmadı. Geçen yıl komisyon, ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapmış ve 27 Aralık’ta asgari ücreti açıklamıştı. Bu yıl da toplantıların ardından kararın Aralık ayı sonunda duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon karar verme sürecinde geçim şartları, enflasyon oranları, ülkenin ekonomik büyüme hızı, işsizlik oranı ve döviz kurları gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor.

Karar alma sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.