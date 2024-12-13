Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

13 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:37

Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlandı. 10 Aralık’ta yapılan toplantıda asgari ücretle ilgili rakam konuşmayan komisyonun ikinci toplantı tarihi merak konusu oldu.

TOKİ 250 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İhale tarihleri belli oldu

TOKİ 250 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İhale tarihleri belli oldu

Emekliler zam talebini açıkladı! TÜFE artı seyyanen zam çıkışı: Bu rakam şart oldu!

Emekliler zam talebini açıkladı! TÜFE artı seyyanen zam çıkışı: Bu rakam şart oldu!

Asgari ücret görüşmeleri için yapılacak olan 2. ve 3. toplantı tarihi merak konusu oldu. İlk toplantıyı yapmak için 10 Aralık 2024 tarihinde bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücret için rakam konuşulmadığı bildirilmişti.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği zam toplantıları aralık ayında yapılacak. Düzenlenen dört toplantının ardından 2025 asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak.

Asgari ücret 2. toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Üçüncü toplantının tarihi ise önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda belli olacak.

İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA RAKAM KONUŞULDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, herhangi bir rakam konuşulmadığı açıklandı. Toplantıda, işçi ve işveren kesimleri arasında görüş alışverişi yapıldı, ancak henüz asgari ücret artışı konusunda somut bir karar alınmadı.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret toplantılarının tamamlanmasının ardından yeni asgari ücret zammının aralık sonunda açıklanması bekleniyor.