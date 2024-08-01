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Aşk-ı Memnu, 1 Ağustos yayın akışında bugün yer almazken ekranlara gelmeyecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 20:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:00
Aşk-ı Memnu, 1 Ağustos yayın akışında bugün yer almazken ekranlara gelmeyecek

Kanal D ekranlarının başarılı dizilerinden biri olan Aşkı-ı Memnu yeniden ilk bölümleri ile Perşembe günü ekranlara geliyordu. 1 Ağustos Perşembe günü yayın akışında yer almaması üzerine Aşkı-ı Memnu bugün yok mu, neden yok merak edilmişti.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı dizi, yeniden ekranlara gelmeye başladı. Sevilerek takip edilen dizinin bugün yayınlanmaması ise seyircilerin dikkatini çekti.

AŞK-I MEMNU YOK MU, NEDEN?

1 Ağustos Perşembe günü Kanal D yayın akışında dizi yer almazken yerine Yalan dizisi yer aldı.

Dizinin bugün yayınlanmama sebebine dair bilgi paylaşılmazken geçen hafta ekranlara gelmişti.

Aşk-ı Memnu, 1 Ağustos yayın akışında yer almazken bugün ekranlara gelmeyecek - 1. Resim

AŞK-I MEMNU HANGİ GÜNLER?

Yeniden ekranlara gelmeye başlayan dizi, Perşembe günleri 20.00'da izleyici ile buluşuyor.

BUGÜNÜN KANAL D YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 2024

07.00 Yabancı Damat

09.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11.00 Magazin D Yaz

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Yalan

16.30 Ayazın Sonu Güneş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Yalan (tekrar)

23.15 Ayazın Sonu Güneş

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Kaynak: TGRT Haber
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