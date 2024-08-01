Aşk-ı Memnu, 1 Ağustos yayın akışında bugün yer almazken ekranlara gelmeyecek

01 Ağustos 2024 20:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:00

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı dizi, yeniden ekranlara gelmeye başladı. Sevilerek takip edilen dizinin bugün yayınlanmaması ise seyircilerin dikkatini çekti.

AŞK-I MEMNU YOK MU, NEDEN?

1 Ağustos Perşembe günü Kanal D yayın akışında dizi yer almazken yerine Yalan dizisi yer aldı.

Dizinin bugün yayınlanmama sebebine dair bilgi paylaşılmazken geçen hafta ekranlara gelmişti.

AŞK-I MEMNU HANGİ GÜNLER?

Yeniden ekranlara gelmeye başlayan dizi, Perşembe günleri 20.00'da izleyici ile buluşuyor.

BUGÜNÜN KANAL D YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 2024

07.00 Yabancı Damat

09.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11.00 Magazin D Yaz

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Yalan

16.30 Ayazın Sonu Güneş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Yalan (tekrar)

23.15 Ayazın Sonu Güneş