Aşk-ı Memnu, 1 Ağustos yayın akışında bugün yer almazken ekranlara gelmeyecek
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 20:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:00
Kanal D ekranlarının başarılı dizilerinden biri olan Aşkı-ı Memnu yeniden ilk bölümleri ile Perşembe günü ekranlara geliyordu. 1 Ağustos Perşembe günü yayın akışında yer almaması üzerine Aşkı-ı Memnu bugün yok mu, neden yok merak edilmişti.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı dizi, yeniden ekranlara gelmeye başladı. Sevilerek takip edilen dizinin bugün yayınlanmaması ise seyircilerin dikkatini çekti.
AŞK-I MEMNU YOK MU, NEDEN?
1 Ağustos Perşembe günü Kanal D yayın akışında dizi yer almazken yerine Yalan dizisi yer aldı.
Dizinin bugün yayınlanmama sebebine dair bilgi paylaşılmazken geçen hafta ekranlara gelmişti.
AŞK-I MEMNU HANGİ GÜNLER?
Yeniden ekranlara gelmeye başlayan dizi, Perşembe günleri 20.00'da izleyici ile buluşuyor.
BUGÜNÜN KANAL D YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 2024
07.00 Yabancı Damat
09.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11.00 Magazin D Yaz
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Yalan
16.30 Ayazın Sonu Güneş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Yalan (tekrar)
23.15 Ayazın Sonu Güneş
Kaynak: TGRT Haber