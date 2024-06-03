Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren tekrar yayınlanmaya başlayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:09
Efsane dizi "Aşk-ı Memnu" yeniden ekranlara dönüyor! 6 Haziran 2024'ten itibaren Kanal D'de tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.
Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri olan "Aşk-ı Memnu", tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor.
Kanal D, yaz aylarında diziyi tekrar izleyicilerle buluşturacak.
AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?
"Aşk-ı Memnu"nun tekrar bölümleri, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Dizide, Adnan Bey'in genç eşi Bihter ile manevi yeğeni Behlül arasındaki yasak aşkın dramatik hikayesi anlatılıyor.
Efsane kadrosu ve çarpıcı konusuyla, "Aşk-ı Memnu" bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Kaynak: TGRT Haber
05346573899 iş arıyorum