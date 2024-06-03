Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren tekrar yayınlanmaya başlayacak

03 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:09

Aşk-ı Memnu ekibi yıllar sonra bir arada! Nihal ve Bihter’i yan yana görenler esprileri patlattı

Aşk-ı Memnu ekibi yıllar sonra bir arada! Nihal ve Bihter’i yan yana görenler esprileri patlattı

Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri olan "Aşk-ı Memnu", tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor.

Kanal D, yaz aylarında diziyi tekrar izleyicilerle buluşturacak.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

"Aşk-ı Memnu"nun tekrar bölümleri, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Dizide, Adnan Bey'in genç eşi Bihter ile manevi yeğeni Behlül arasındaki yasak aşkın dramatik hikayesi anlatılıyor.

Efsane kadrosu ve çarpıcı konusuyla, "Aşk-ı Memnu" bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.