Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren tekrar yayınlanmaya başlayacak

Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren tekrar yayınlanmaya başlayacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:09
Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren tekrar yayınlanmaya başlayacak

Efsane dizi "Aşk-ı Memnu" yeniden ekranlara dönüyor! 6 Haziran 2024'ten itibaren Kanal D'de tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri olan "Aşk-ı Memnu", tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor.

Kanal D, yaz aylarında diziyi tekrar izleyicilerle buluşturacak.

Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren tekrar yayınlanmaya başlayacak - 1. Resim

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

"Aşk-ı Memnu"nun tekrar bölümleri, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Dizide, Adnan Bey'in genç eşi Bihter ile manevi yeğeni Behlül arasındaki yasak aşkın dramatik hikayesi anlatılıyor.

Efsane kadrosu ve çarpıcı konusuyla, "Aşk-ı Memnu" bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halil 18 Mart 2022 12:19

05346573899 iş arıyorum

Sonraki Haber Yükleniyor...