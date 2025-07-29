Askerlik yerleri açıklandı mı son dakika? E- Devlet MSB askerlik sınıflandırma sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden gelen duyuruya göre 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini gerçekleştirenler sınıflandırma sonuçlarını bu ay öğrenecek. Duyuruya göre sonuçlar 30 Temmuz'da açıklanacak.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

MSB tarafından yapılan açıklamada yer alan "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." ifadesine göre askerlik yerleri 30 Temmuz itibarıyla erişime açılacak. Askere gidecek olanlar askerlik yerlerine e- Devlet üzerinden bakabilecek. Yükümlü olanlara Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ve eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödeneceği de belirtildi. Yükümlülerin ödemelerini kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceği de eklendi.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri yarın itibarıyla erişime açılacak. Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten sonra, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

MSB tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

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