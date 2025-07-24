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 | Yusuf Özgür Bülbül

Almanya'nın yeni askerlik planı belli oldu: Teşvikli gönüllülük ve zorunlu askerliğin ayrıntıları dikkat çekti!

Almanya, ordusundaki personel eksikliğini gidermek amacıyla önce gönüllülük esasına dayalı, ardından zorunlu askerlik modeline geçmeyi planlıyor. Savunma Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan bu yeni planın detayları basına sızdı. İşte detaylar...

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Almanya'nın yeni askerlik planı belli oldu: Teşvikli gönüllülük ve zorunlu askerliğin ayrıntıları dikkat çekti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 21:37

, ordusundaki personel sıkıntısı aşmak için önce gönüllülük esasına sonra da zorunlu modeline geçmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni modele göre, 2028’den itibaren 18 yaşına giren erkekler zorunlu askerlik yapacak, 2031 yılından itibaren her yıl 40 bin genç askere alınabilecek.

BAKANLAR KURULUNA SUNULACAK

Almanya’da ordudaki personel sıkıntısı aşmak için tarafından üzerinde çalışılan yeni model basına sızdı. Alman basınında yer alan haberlerde, Savunma Bakanı Boris Pistorius yeni askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını ağustos ayı sonunda bakanlar kuruluna sunacağı aktarıldı.

Almanya'nın yeni askerlik planı belli oldu: Teşvikli gönüllülük ve zorunlu askerliğin ayrıntıları dikkat çekti!

Tasarıya göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm genç erkek ve kadınlara birer form gönderileceği ifade edilen haberlerde, erkeklerin formu doldurması zorunlu olacağı ancak kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmayacağı belirtildi. Söz konusu formlar gençlerin Almanya ordusunda görev yapıp yapmayacaklarına dair isteklerinin anlaşılmasını sağlayacak. Gönüllü askerlik yapmak isteyenler sağlık muayenesine sevk edilecek. Alman ordusunda görev yapmak isteyen ve sağlık muayenesinden geçen adaylar daha sonra birliklerine sevk edilecek.

ÖNCE GÖNÜLLÜ SONRA ZORUNLU ASKERLİK

Almanya Savunma Bakanlığının yeni askerlik modeline göre, 2028’den itibaren ise tüm 18 yaşındaki erkekler gönüllü askerlik hizmetini seçmemiş olsalar bile zorunlu askerliğe tabi olacaklar.

Almanya'nın yeni askerlik planı belli oldu: Teşvikli gönüllülük ve zorunlu askerliğin ayrıntıları dikkat çekti!

ALMANYA ASKERLİK İÇİN TEŞVİKLER SUNACAK

Almanya Savunma Bakanlığı gönüllü askerliği özendirmek için de için de bir dizi teşvikler planlıyor. Buna göre gönüllü askere katılanlar bazı eyaletlerde toplam maliyeti 6 bin euroya kadar çıkan sürücü ehliyetlerine daha ucuza kavuşabilecek. İyi maaş ödemesi yapılacak gönüllü askerler eğer orduda uzun süre görev yaparlarsa bağlılık primi alacaklar. Ayrıca sivil hayattaki mesleklerini geliştirme imkanları sunulacak, yabancı dil kurslarına katılmaları ve bir kaç dil öğrenmeleri kolaylaştırılacak. Alman ordusunda kariyer yapmak isteyenler ise daha yüksek maaş alacak, ücretsiz konaklama, sağlık hizmeti, tren yolculuğu yapma ve uygun fiyatlı yemekler gibi avantajlara kavuşacaklar.

Almanya’da zorunlu askerlik 2011 yılında kaldırıldı. Ancak Savunma Bakanlığının yasa tasarısında askerlik hizmetinin zorunlu kılınmasının önünü açacak maddeler de yer alacak. Güvenlik durumu nedeniyle artan askerlik ihtiyacının gönüllü personel tarafından karşılanamaması ve Federal Meclisin onayı ile zorunlu askerlik hizmeti geri getirilebilecek.

Almanya'nın yeni askerlik planı belli oldu: Teşvikli gönüllülük ve zorunlu askerliğin ayrıntıları dikkat çekti!

YILDA 40 BİN YENİ ASKER

Almanya Savunma Bakanlığının yeni askerlik modeli Alman ordusundaki asker sayısının her yıl ortalama 3 ila 5 bin artmasını öngörüyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde ise Almanya’da 2031 yılından itibaren her yıl 40 bin yeni asker orduya katılmış olacak.

Rusya tehdidi nedeniyle yeniden belirlenen hedefi kapsamında Alman ordusundaki asker sayısının kademeli olarak 460 bine çıkarılması hedefleniyor. Alman ordusunda şu anda yaklaşık 182 bin asker bulunuyor.

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ETİKETLER
#Almanya
#savunma bakanlığı
#askerlik
#nato
#Zorunlu Askerlik
#Gönüllü Askerlik
#Dünya
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