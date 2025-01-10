Aslı Hünel'in abisi kim? Saruhan Hünel hakkında konuşurken neden ağladığı merak edildi

10 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:54

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken sunucu Aslı Hünel'in gözyaşları içerisinde anlattıkları gündem oldu. "Abim bana küsmüştü barışmıyor" sözleri sonrasında abisi kim merak edildi.

Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu? Aslı Hünel duyurdu

Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu? Aslı Hünel duyurdu

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel, abisi ile yaşadıkları hakkında açıklamada bulundu. Duygusal anların yaşandığı bölüm sonrasında abisi Saruhan Hünel kaç yaşında, kim araştırmaya başladı.

ASLI HÜNEL ABİSİ KİM?

Sunucu Aslı Hünel'in abisi oyuncu Saruhan Hünel'dir. Sunucu programda "Bazı anların tekrarı yoktur ilk defa Gelinim Mutfakta'da anlatacağım. Kendi düğünümle ilgili unutamadığım yaram var." sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

Sözlerine "Abim bana küsmüştü barışmıyor. İnanın düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğini hayal ettim, çok üzüldüm. Bir daha tekrarı yok" diyerek devam etti.

ASLI HÜNEL NEDEN AĞLADI?

Ekranların sevilen yüzü Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta programında abisi Saruhan Hünel ile arasında geçenleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. Başarılı isim programın sonlarına doğru aralarında geçenlerden bahsedecek.

ASLI HÜNEL ABİSİ İLE NEDEN KÜS, KONUŞMUYOR?

Oyuncu Saruhan Hünel sunucu ismin abisi olurken aralarında geçenler hakkında Gelinim Mutfakta programında konuştu. Düğün zamanlarına geri dönen isim aralarında geçenleri henüz anlatmadı. Programda ilk kez açıklayacağını da belirtti.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Ocak 1970 tarihinde doğan isim oyuncudur. Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap olurken babası Arnavut kökenlidir. Mankenlik yaparak sanat hayatına başlayan ismin babası Türkiye dans şampiyonu Mehmet Fevzi Hünel'dir.

En son Kuruluş Osman dizisinde Alişar rolünü oynadı. Oynadığı diziler arasında Arjen, Kuruluş Osman, Karagül, Oğurlanmış Arzular, Araf Zamanı, Yeni Baştan, Serçe, Kaybolan Yıllar, Melek, Aynalı Tahir, Kaygısızlar, Tatlı Betüş, Gündüzün Karanlığı yer alıyor.

SARUHAN HÜNEL ASLI HÜNEL'İN NEYİ OLUYOR?

Oyuncu Saruhan Hünel ile sunucu Aslı Hünel kardeştir. 26 Ekim 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle babaları Mehmet Fevzi Hünel'i kaybettiler.