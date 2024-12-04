Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu? Aslı Hünel duyurdu

04 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:59

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yarışmacısı olan Ezgi'nin ekranlarda yer almaması üzerine seyirciler ne olduğunu merak etmişti. Sunucu Hünel, "Ezgi Yıldırım’dan haber var" diyerek duyurdu.

Bugün Gelinim Mutfakta'da bir gelin ve kayınvalide elendi

Bugün Gelinim Mutfakta'da bir gelin ve kayınvalide elendi

Aslı Hünel​'in sunuculuğunu üstlendiği yemek programında kayınvalideler ve gelinler yarışıyor. Yarışmada yer alan Ezgi'nin olmaması üzerine neden olmadığı izleyicinin dikkatini çekti.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ'YE NE OLDU?

Yarışmada yer alan Ezgi Yıldırım'dan kötü haber geldi. Sunucu Aslı Hünel, Ezgi'nin talihsiz bir durum yaşadığını söyledi.

Gelen haber sonrası diğer yarışmacıları üzüntülerini gizleyemezken Hünel, “Gelinim Mutfakta’nın efsane gelini Ezgi Yıldırım’dan haber var. Çok üzgünüm. Ne yazık ki çok talihsiz bir olay. Fotoğrafları da var.” dedi.

Haberin ardından kayınvalidesi Reyhan, “Çocuğum ne hale geldi” dedi. Ezgi'nin son durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı. Yarışmacı sosyal medya hesabından "Kısa bir ara, iyiyim merak etmeyin" notunu paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Ezgi, ayağını kırdı.

Ayağının alçıda olduğu fotoğrafı paylaşarak 2 hafta sonra ekranlara döneceğini söyledi.

EZGİ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2018 senesinde Gelinim Mutfakta programına katılan Ezgi, kayınvalidesi Reyhan ile yarışıyor.

Elazığ'da yaşayan Yıldırım evli ve 1 çocuk annesidir.