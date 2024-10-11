Bugün Gelinim Mutfakta'da bir gelin ve kayınvalide elendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Ekim 2024 16:14 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:22

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün bir gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada gelinlerin tabakları puanlanıyor ve en yüksek puanı alan haftanın sonunda 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

Uzun süre Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta​'da yeni sunucu Aslı Hünel​ oldu. Hafta içi her gün gelinlerin yarıştığı programda cuma günleri eleme yaşanıyor. İzleyiciler de bugün kim elendi ve 1. oldu araştırmaya başladı. GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ BUGÜN? 11 Ekim günü yayınlanan bölümde elenen isim Eda​ oldu. Eda ve kayınvalidesi Sabiha yarışmaya veda etti. Aysun haftayı 66, Nur 82, Ezgi 74 ve Eda 51 puan ile tamamladı. Cuma günü puan durumuna göre ise Aysun 17, Nur 21, Ezgi 15 ve Eda 5 puan ile haftayı tamamladı. BUGÜN KİM 1. OLDU? Bugün ekranlara gelen bölümde haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi Nur oldu. İlgili Haberler Gelinim Mutfakta’da bugün Rabia 22 puanla birinci oldu Gelinim Mutfakta'da şaşırtan olay! Ablası kaynanası oldu