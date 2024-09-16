Gelinim Mutfakta’da bugün Rabia 22 puanla birinci oldu

16 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:42

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazandı. İzleyiciler bugün çeyrek altını kimin kazandığını araştırıyordu. Puan durumu da netleşti.

Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 60 puan ile Aysun oldu

Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 60 puan ile Aysun oldu

16 Eylül günü yayınlanan bölümde kayınvalideler, gelinlerin hazırladığı tabakları tadım yaparak 0 ile 5 arasında puanlama yapıyor.

Günün sonunda en yüksek puanı toplayan isim günün çeyrek altının almaya hak kazanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU 16 EYLÜL 2024?

16 Eylül'de yayınlanan bölümde çeyrek altını 22 puanla Rabia​ aldı. Yarışmacılar bugün "Tavuk Kokoreç" hazırlarken Aslı Hünel​ tarifi şöyle paylaştı:

2 adet tavuk but, 4 adet sivri biber, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı kekik, Yarım çay kaşığı karabiber, Yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz.

PUAN DURUMU

Programda her gün gelinler belirlenen yemeği istenilen tarife göre hazırlıyor. Kayınvalideler ise tabakları kimin yaptığını bilmeden tadım yaparak puanlıyor. Günün sonunda gelinlerin kayınvalidelerden aldığı puanlar toplanıyor ve 1. belli oluyor.

Her hafta cuma günü final oluyor ve haftanın toplamında en yüksek puanı alan isim 10 altın bilezik kazanıyor.

Günün sonucunda alınan puanlar şöyle oldu:

Rabia 22

Nur 14

Aysun 12

Yasemin 7