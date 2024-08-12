Gelinim Mutfakta'da Damla ve Rabia sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer almadı

12 Ağustos 2024 14:15 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:17

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in yerine yeni bir isim geldi

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in yerine yeni bir isim geldi

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel yarışmada yer almayan Damla ve Rabia hakkında bilgilendirme yaparken seyirciler neden olmadıklarını merak ediyordu.

7. sezonu ile ekranlara gelmeye devam eden programda mücadeleler sürüyor.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN YOK, ELENDİ Mİ 2024?

Yarışmada yer alan Damla ve Rabia programda yer almıyorken Hünel, bu hafta olmayacaklarını söylerken Rabia Hanım'ın rahatsızlandığını belirtti.

Rabia'nın ameliyat olması nedeniyle programda yer almadıkları biliniyor. Damla sosyal medya hesabından "Bizim hikayemiz de buraya kadarmış.

Güzel mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz..

Bizi destekleyen herkesi çok seviyoruz" notuyla vedasını duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN NEDEN AYRILDI?

Uzun zamandır sunuculuk görevini üstlenen Nursel Ergin, ailesi ile daha fazla vakit geçirmek istediğini belirterek programdan ayrıldı. Yerine ise eski Gelin Evi programı sunucusu Aslı Hünel geldi.