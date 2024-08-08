Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in yerine yeni bir isim geldi

08 Ağustos 2024 16:02 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:12

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Gelinim Mutfakta programında sezon arası tatiline gidilirken sunucu değişikliği de yapıldı.

Bir süredir sunuculuğu Nursel Ergin yaparken yerine Aslı Hünel geldi.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Birçok sanatçı ismin sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'nın en son ismi Nursel Ergin'di. Ergin, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini söyleyerek yeni sezonda yer almayacağını sevenlerine duyurmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM?

Kanal D'nin sevilen projelerinde sunucu değişikliği sonucu 7. sezonda Aslı Hünel yer alacak.

Instagram hesabından yeni projesini duyuran Hünel'e tebrik mesajları da yağdı.

GELİN EVİNİ KİM SUNACAK 2024?

Show Tv ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelin Evi hafta içi her gün yayınlanırken sevilerek izleniyordu. Programın sezon arasına girmesiyle beraber sunucu değişikliği de oldu.

Aslı Hünel'in yerine Ezgi Sertel programda yer alacakken seyirciler yarışmanın başlayacağı günü bekliyor.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'te doğan isim İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2007 senesinde Samanyolu TV'de yayımlanan Tek Türkiye dizisi ile televizyon ekranlarında görünmeye başlamasının ardından 2006'da Yağmurdan Sonra dizisinde yer aldı.

Oyunculuk yeteneğinin yanında sunuculuk da yapan isim çeşitli projelerde yer alırken Show TV'nin Lezzet Hatırası programında sunuculuk yaptı.

7 Eylül 2020'da başlayan Fazlası Zarar yarışmasında da sunucu olarak yer aldı.